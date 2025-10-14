Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил проработать вопрос отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили, сообщил 14 октября ТАСС со ссылкой на секретариат чиновника. Поручение было дано по итогам рассмотрения обращения, поступившего от "Деловой России", исполнять его предстоит Минпромторгу.

"Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили", — сообщили в секретариате Мантурова.

Решение обосновали очередями на пограничных пунктах пропуска, появившихся вследствие ажиотажного спроса на иномарки из-за планов поменять правила расчета утильсбора. В результате срок доставки машин, подпадающих под льготный коэффициент, может увеличиться на несколько недель. Это может сказаться и на гражданах, оплативших машину еще до объявления о новых правилах. В связи с этим планируется "проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам".

Проект изменения правил утильсбора Минпромторг подготовил в сентябре. Базовую ставку предложили рассчитывать на основании типа и объема двигателя. Мощность мотора будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохраняются для машин с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил, ввозимых для личного пользования. Ожидается, что новые правила заработают с 1 ноября.

