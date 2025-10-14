Ремонт рухнувшего дома на Большой Зелениной обошелся в 244 млн рублей

Стоимость восстановительных работ в частично обрушившемся доме №1/44 по Большой Зелениной улице составила 244 млн рублей, сообщила 14 октября "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Разумишкина. В эту сумму вошла стоимость работ по двум контрактам, заключенным для ремонта здания.

По словам чиновника, контур здания планируют восстановить до конца 2025 года. В частности, рабочим предстоит установить крышу там, где она сейчас отсутствует. После этого начнутся отделочные работы.

В свою очередь, в Фонде капремонта сообщили о намерении в срок до 20 октября подключить к отоплению батареи в уцелевшей части дома. Поврежденные радиаторы пообещали заменить.

На прошлой неделе Разумишкин сообщил, что ремонтные работы должны будут завершиться в I квартале 2026 года. Если не возникнет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, жильцы смогут вернуться в квартиры во II квартале.

Частичное обрушение дома на углу Большой Зелениной улицы и Малого проспекта произошло в августе 2024 года, перед этим там велись ремонтные работы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру