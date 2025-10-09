Разумишкин: Жильцы вернутся в обрушившийся дом на Большой Зелениной в 2026 году

Восстановление частично обрушившегося дома на Большой Зелениной улице должно завершиться в I квартале 2026 года, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". В случае выполнения работ в соответствии с графиком жильцы смогут вселиться в свои квартиры во II квартале того же года.

— По графику производства мы на сегодняшний день видим, что в 2025 году мы задачу выполним, это факт, и в 2026 году, в I квартале мы должны полностью всё завершить. [Жильцы смогут вселиться] во II квартале 2026 года, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств. Пока то, что мы видим, когда смотрели по монтажу балок межэтажных перекрытий и всех остальных, кровлю мы когда внимательно осматривали, <...> везде были сделаны конструктивные проектные <...> решения, и теперь мы их исполняем, — заявил Разумишкин.

Ведущие эфира задали вице-губернатору вопрос по поводу сообщений о якобы лопнувших трубах и новых трещинах в здании. Разумишкин допустил, что подобное действительно может быть. "Возможно, — ответил он. — Я на адресе был летом, мы смотрели, и в том числе по подготовке к отопительному сезону. И задача достаточно простая: дом должен быть подключен, он сейчас практически на завершающей стадии".

Дом на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы частично обрушился в августе 2024 года. Перед этим в здании проводились работы по капитальному ремонту. Гендиректору строительной фирмы предъявили обвинение по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру