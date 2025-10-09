Запесоцкий в суде выступил против назначения Лубашева врио ректора СПбГУП

Бывший ректор Петербургского университета профсоюзов Александр Запесоцкий 9 октября раскритиковал решение о его смещении с должности и о назначении Евгения Лубашева временно исполняющим обязанности главы вуза, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Своим мнением он поделился на заседании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, где рассматривается дело о передаче имущества СПбГУП в собственность государства.

— Я считаю грубейшим нарушением действующего законодательства отстранение меня от служебных обязанностей и приглашение на работу ректором в университет, исполняющим обязанности, человека, не имеющего ни надлежащей квалификации, ни надлежащих моральных качеств, ни понимания того, что из себя представляет университет, на основе чего он работает, — заявил Запесоцкий.

Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как "недопустимую". Также экс-ректор заявил о том, что с приходом нового руководства сотрудники вуза якобы подвергаются давлению, что будто бы негативно сказывается на их здоровье. Сам иск, поданный Генпрокуратурой, "не содержит никаких объективных фактов и сведений, позволяющих вообще назначать это заседание и принимать дело", считает он.

Иск поступил на рассмотрение Арбитражного суда 22 сентября. Генпрокуратура настаивает на том, сделки по передаче имущества университета были ничтожными, и требует вернуть его государству. Позже суд отстранил Запесоцкого от должности ректора и запретил вузу занимать в нем какие-либо должности. На должность врио главы назначили директора Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру