Студенту РГПУ им. Герцена утвердили приговор за госизмену и оправдание терроризма

Апелляционной военный суд во Власихе признал законным решение Первого Западного окружного военного суда, приговорившего студента Российского государственного педагогического университета им. Герцена Даниила Галицкого* к 13 годам лишения свободы, сообщил 9 октября ТАСС. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

"Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича* оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения. Решение вступило в силу", - сообщили в суде.

Галицкий* был задержан около полутора лет назад. На тот момент он обучался на последнем курсе кафедры политологии РГПУ. Его обвинили в госизмене путём финансирования ВСУ (ст. 275 УК РФ) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Первый Западный окружной военный суд рассмотрел дело 24-летнего петербуржца в закрытом режиме за несколько заседаний. На первом ему продлили срок арест, на втором – рассмотрели ходатайства сторон. После этого были проведены прения, по итогам которых Галицкого* приговорили к 13 годам колонии строгого режима с запретом администрировать интернет-ресурсы на один год.

Напомним, в конце августа прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего петербуржца, обвиняемого в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, он якобы собирал информацию об одном из добровольческих формирований в зоне СВО и нефтегрузовом комплексе, которую передавал украинской террористической организации.

*Росфинмониторинг внес Даниила Галицкого в перечень террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру