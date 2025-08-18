Прокуратура утвердила обвинительное заключение петербуржцу, обвиняемому в госизмене

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего петербуржца Георгия Левашова, обвиняемого в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры 18 августа. Дело было передано в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года Левашов якобы добровольно вступил в ряды украинской организации, признанной террористической на территории России. После этого обвиняемый будто бы прошел обучение в ней, после чего приступил к сбору и передаче куратору информации о месте расположения одного из добровольческих формирований в зоне СВО, а также о лицах, занимающихся сбором гумпомощи для российской армии.

Кроме того, в то же время обвиняемый якобы проводил разведку местности в Петербурге, фотографируя и снимая обстановку возле одного из нефтегрузовых комплексов. Наконец, Левашов будто бы мог получить от кураторов информацию о способах изготовления зажигательной смеси. После этого он якобы изготовил и спрятал на кладбище две бутылки с такой смесью, чтобы совершить теракт.

Напомним, ранее Горсуд Петербурга приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима молодого человека, признанного виновным в покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30 – п. в ч. 2 ст. 281 УК РФ). Как установило следствие, обвиняемый получил предложение поджечь электрическую подстанцию "Охтинская" на Заневском проспекте в Петербурге. При этом, как утверждает сам молодой человек, он намеревался забрать денежное вознаграждение, а вместо реального поджога сгенерировать видео через нейросеть.

фото: скриншот видео Генпрокуратуры