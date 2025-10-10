По решению суда автодилер получит вчетверо больше за участок под М-32

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти изъял у дилера ООО "Автопортрет Лахта" земельный участок для строительства трассы М-32, сообщил 10 октября "Деловой Петербург". Иск подавал городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. При этом Смольный должен будет выплатить собственнику сумму, более чем в четыре раза превышающую первоначальную.

Земельный участок площадью 4,18 тысячи квадратных метров находится на Лахтинском проспекте неподалеку от "Лахта Центра", на нем располагается дилерский центр автомобилей HAVAL. Под изъятие подпадает кусок площадью 393 "квадрата".

Собственник не возражал против изъятия земли, но предлагал обменять недвижимость на равноценный участок. В ответ Смольный обратился в суд. С учетом убытков автоцентру предложили 4,66 млн рублей. Проведенная судебная экспертиза увеличила сумму до 20,55 млн рублей, эти средства и должен будет выплатить Смольный по решению суда.

Трасса М-32 должна будет соединить поселок Лахта с перспективной трассой М-49. Предполагается, что магистраль позволит упростить транспортное сообщение жителей северных районов с другими частями города. В конце сентября Смольный сообщал о том, что развязка с М-32 около "Лахта Центра" в целом готова на 20%, при этом построена половина опор путепровода и четверть подпорных стен.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру