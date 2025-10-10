Дело Вишневского* об участии в нежелательной организации пересмотрят

Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил вернуть для пересмотра в суд первой инстанции дело в отношении экс-депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского*, сообщили 10 октября в пресс-службе петербургского "Яблока". Речь идет о назначенном политику штрафе по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

В своей жалобе Вишневский* выражал несогласие с решениями Василеостровского районного суда, который оштрафовал его в августе 2024 года на 15 тысяч рублей, и Городского суда, который оставил штраф в силе. "Яблочник" просил отменить судебные акты и прекратить производство по делу.

Кассационная инстанция рассмотрела жалобу 3 октября. Судья установил, что при рассмотрении дела в Василеостровском суде в отношении Вишневского* применили положения КоАП, касающиеся юридических лиц. Это "является недопустимым", говорится в определении Кассационного суда.

В результате суд частично удовлетворил жалобу экс-депутата и возвратить дело на новое рассмотрение.

Дело в отношении Вишневского* завели из-за интервью, которое он дал на ресурсе, связанном с организацией, признанной нежелательной в России. Сама организация занималась наблюдением на выборах, в июле 2025 года она объявила о прекращении своей деятельности.

В конце сентября прокуратура потребовала признать книгу Вишневского* экстремистским материалом. По версии экспертов, привлеченных к анализу книги, в ней содержатся призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, а также разжигание ненависти и вражды к верующим РПЦ.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру