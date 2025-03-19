Горсуд не отменил штраф Вишневского* за участие в деятельности нежелательной организации

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского* на привлечение его к ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщило 19 марта издание MR7.

Заседание апелляционной инстанции длилось всего 20 минут. Сам бывший парламентарий на него не пришел. Судья оставил решение предыдущей инстанции о штафе в 15 тысяч рублей в силе.

Напомним, по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) Бориса Вишневского* оштрафовал Василеостровский районный суд в августе 2024 года. В вину на тот момент еще депутату поставили интервью движению, которое надзорное ведомство считает структурным подразделением нежелательной в России организации.

Борис Вишневский* сложил полномочия депутата ЗакСа в октябре 2024 года. Ему пришлось отказаться от мандата в связи с тем, что Минюст внес его в реестр иностранных агентов, а нормы законодательства не позволяют лицам из реестра занимать выборные должности.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

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