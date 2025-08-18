Обвиняемого в попытке диверсии на электроподстанции приговорили к 8 годам колонии

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Никиты Никитина, признанного виновным в покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30 – п. в ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 18 августа. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как говорится в публикации, в середине ноября 2024 года в ходе переписки в мессенджерах Telegram и Element неизвестные предложили Никитину совершить поджог электрической подстанции "Охтинская" на Заневском проспекте в Петербурге с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности России". В обмен на это ему предложили денежное вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов США.

Никитин якобы принял это предложение, после чего ему были высланы координаты электрической подстанции и указание провести разведку местности в ее близи при помощи фото или видео. Кроме того, обвиняемый получил инструкцию о способе приготовления горячей смеси. После этого ночью 15 ноября Никитин приехал к подстанции "Охтинская", где снял на телефон территорию вокруг нее. В момент съемки он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде Никитин подтвердил вменяемые ему действия, однако не согласился с их квалификацией. По его словам, он действительно произвел съемку электроподстанции, однако намерения поджигать ее не имел. Вместо этого он будто бы хотел обмануть неизвестных, смонтировав видео горящей подстанции при помощи нейросети.

О задержании 20-летнего уроженца Иваново стало известно 15 ноября 2024 года. На следующий день, 16 ноября, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что подстанция "Охтинская" обслуживает Красногвардейский и Центральный районы города. В частности, она питает энергией Ладожский вокзал.

Напомним, в конце июля был задержан другой Никита Никитин, обвиняемый в попытке поджога отделения банка на Октябрьском бульваре в Пушкине. По его словам, на деяние его якобы подтолкнули мошенники. Действия Никитина были классифицированы как теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Позднее, 31 июля, суд отправил его под стражу.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру