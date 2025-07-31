Суд арестовал обвиняемого в теракте в отделении банка в Пушкине

Пушкинский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца Никиту Никитина, обвиняемого в совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) в отделении банка в Пушкина, сообщила объединенная пресс-служба судов города 31 июля. Мужчина якобы пошел на это под давлением третьих лиц.

По версии следствия, 29 июля Никитин будто бы проник в операционный зал банка на Октябрьском бульваре и бросил туда бутылку с горючей жидкостью и подожженным фитилем. В тот же день мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. Свою вину Никитин признал.

Обвиняемый просил у суда более мягкую меру пресечения и обещал больше не совершать преступлений. Адвокат Никитина просила для подзащитного запрет определенных действий и отмечала, что тот осознал ошибочность своих действий.

Как подчеркнул следователь в ходе заседания, обвиняемый мог пойти на деяние под воздействием — ранее он по указанию мошенников взял кредит на 3,5 млн рублей и перевел деньги третьим лица.

Напомним, о задержании Никитина 29 июля рассказала Росгвардия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, тот якобы пришел в отделение банка на Октябрьском бульваре с несколькими "коктейлями Молотова". Там он будто бы попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью, однако фитиль так и не загорелся.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга