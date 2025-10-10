Суд передал государству имущество Университета профсоюзов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в собственность государства имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, сообщил 10 октября telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на собственного корреспондента. Ответчиками по иску выступали сам СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России. В числе третьих лиц по иску значился теперь уже бывший ректор вуза Александр Запесоцкий.

По ходатайству Генпрокуратуры, передача имущества произойдет уже завтра, 11 октября, отмечает "Ротонда". Истец объяснил свою просьбу опасениями "студенческих протестов", которые якобы может инициировать бывший ректор Запесоцкий.

Накануне Запесоцкий выступил в суде с речью, в которой раскритиковал решение о смещении его с должности ректора и о назначении Евгения Лубашева временно исполняющим обязанности главы вуза. Произошедшее он счел "грубейшим нарушением действующего законодательства".

Иск об истребовании имущества СПбГУП в собственность государства поступил на рассмотрение суда 22 сентября. В поданном иске Генпрокуратура заявляла о том, что в советское время государство не передавало права на имущество Высшей профсоюзной школы культуры, на базе которой был создан вуз. Последующие договоры, согласно которым собственность переходила от одной организации к другой, надзорное ведомство сочло ничтожными. По мнению прокуратуры, Запесоцкий десятилетиями использовал имущество вуза для личного обогащения.

Вскоре после этого суд отстранил Запесоцкого от занимаемой должности и назначил вместо него директора Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Лубашева. Параллельно теперь уже бывшему ректору запретили занимать какие-либо должности как в самом университете, так и в его филиалах, а вузу — заключать с ним договоры и выдавать документы, за исключением сведений о его трудовой деятельности. Профсоюзная организация вуза и профсоюз студентов в ответ подали обращение президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Запесоцкого на прежнюю должность.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру