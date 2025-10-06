Студенты Университета профсоюзов обратились к Путину из-за отстранения Запесоцкого

Первичная профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и профком студентов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Александра Запесоцкого на должность ректора вуза, сообщил 6 октября РБК. Авторы обращения считают, что назначение директора петербургского техникума отраслевых технoлогий, финансов и права Евгения Лубашева на пост врио ректора является незаконным.

Как говорится в документе, работники университета якобы "столкнулись с грубейшими нарушениями" в ходе проверки, которую с конца сентября проводит в вузе прокуратура Фрунзенского района. По словам обратившихся, сотрудники надзорного ведомства якобы "создали нервозную обстановку в коллективе, что причинило вред здоровью ряда работников", а "многочасовые допросы" не позволяют им работать. Кроме того, авторы письма утверждают, что проверяющие будто бы "расхаживают по помещениям вуза с оружием и в масках, чем создают нервную обстановку".

Обратившиеся также считают, что Лубашев якобы "грубо вмешался в учебную и воспитательную деятельность". В частности, врио ректора будто бы отменил лекции приглашённых гостей и привлекает студентов в качестве понятых.

В связи с этим авторы письма просят Путина принять меры по защите прав коллектива, а также привлечь к ответственности лиц, "виновных в допущенных нарушениях". В частности, они призывают отстранить Лубашева от занимаемой им должности и вернуть на пост ректора Александра Запесоцкого.

Напомним, 22 сентября в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск Генпрокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России и СПбГУП об истребовании недвижимости вуза в собственность государства. В рамках его рассмотрения суд арестовал имущество университета. В частности, под арест попали общежитие СПбГУП на улице Фучика и постройки международной гимназии "Ольгино" при вузе. Кроме того, суд решил отстранить Александра Запесоцкого от должности ректора университета, а также запретил ему занимать какие-либо должности как в самом вузе, так и в его филиалах, а также в гимназии "Ольгино".

Анастасия Луценко / Фото: пресс-службу СПбГУП