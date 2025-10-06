Матвиенко предложила обязать неработающих делать взносы в Фонд ОМС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать трудоспособных неработающих граждан делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщил 6 октября ТАСС. Соответствующую идею обсудили в ходе парламентских слушаний проекта федерального бюджета на 2026 год.

По словам Матвиенко, в среднем работодатель выплачивает в ФОМС порядка 45 тысяч рублей в год за одного работника. Спикер Совфеда считает, что неработающих граждан стоит обязать самостоятельно выплачивать эту сумму в фонд. При этом она подчёркивает, что речь не идёт о детях, пенсионерах и инвалидах.

"Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. <…> Получается, что те люди, которые честно работают, <…> они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных неработающих граждан. Но это же несправедливо, это неправильно", - заключила Матвиенко.

Эту идею спикер Совфеда предложила проработать комитету по соцполитике. При этом она уточнила, что никаких непродуманных решений в ущерб населению принято не будет. По словам Матвиенко, как правильно поступить в этой ситуации, должно ответить общество. Она подчеркнула, что будут рассматриваться разные предложения, а при принятии решения будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек.

Напомним, что согласно проекту бюджета Петербурга на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, город направит 20,5 млрд рублей в бюджет Территориального ФОМС на реализацию программы ОМС и на оказание медпомощи вне базовой программы ОМС. Подробнее о том, на что в Смольном планируют тратить деньги в ближайший год, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру