Совет по сохранению наследия одобрил воссоздание вокзала в Павловске

Концепция восстановления Музыкального вокзала в Павловске получила принципиальное одобрение Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, сообщили 6 октября в КГИОП. Здание воссоздадут с учетом его облика по состоянию на 1860-е годы.

Также воссоздать планируют южную часть ландшафтного района Большая Звезда с реставрацией Вокзального пруда и фонтанов. Соглашения о реализации проекта подписаны между ОАО "РЖД", Минкультом и ГМЗ "Павловск".

"Совет рекомендовал в том числе детально проработать внешний облик фасадов Музыкального вокзала в точном соответствии с иконографическими материалами", — отметили в КГИОП.

На территории восстанавливаемого вокзала предложили организовать мемориальную зону с напоминанием "об утраченной функции железнодорожной станции". Появление железнодорожных путей в Павловском парке при этом не предусматривается.

Вокзал был построен на территории парка в 1838 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Само здание использовалось для отдыха и развлечения пассажиров, после перестроек в нем организовали концертный зал, где выступали Иоганн Штраус, Федор Шаляпин, Анна Павлова, Сергей Прокофьев и другие деятели культуры. Вокзал был уничтожен во время Великой Отечественной войны.

Разговоры о возможности воссоздания утраченного здания ведутся не первый год. В ноябре 2023 года в Петербурге состоялось первое заседание совета по воссозданию постройки. Участие в мероприятии принял тогда губернатор Александр Беглов, который заявил о поддержке проекта.

Андрей Казарлыга / Фото: КГИОП