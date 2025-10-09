С "Метростроя" взыскали почти 4 млн рублей из-за погибшего метростроителя  

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск родителей рабочего, погибшего при строительстве петербургского метро, к АО "Метрострой Северной Столицы" (МССС), сообщила объединённая пресс-служба судов города 9 октября. Суд взыскал с организации почти 4 млн рублей компенсации.

Несчастный случай, в результате которого погиб сын Константина и Наталии Автуховых, произошёл 10 июня 2024 года в перегонном тоннеле шахты. Рабочий упал с электровоза при сходе состава с рельсов.

Ранее суд установил, что в инциденте виноват машинист электровоза Алексей Долонкин. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть коллеги (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Однако ответственность за моральный вред, причинённый Автуховым, возложили на МССС.

Автуховы просили у суда взыскать с МССС 5 млн рублей компенсации в пользу каждого. Представители "Метростроя Северной Столицы" против иска возражали. В свою очередь, представители страховой компании "СОГАЗ" указывали, что обязательства в части выплаты страховки исполнены.

Исходя из акта о расследовании причин инцидента суд установил, что МССС не организовал перевозку сотрудников к месту работы, чем нарушил правила безопасности. На основании отраслевого соглашения "Союза строительных объединений и организаций", членом которого является МССС, с компании решено взыскать 1 млн рублей компенсации морального вреда, а также компенсацию морального вреда в размере годовой зарплаты погибшего работника - более 1,9 млн рублей.

"Метрострой Северной Столицы" против выплат не возражал, однако указал, что суммы являются значительными, и дополнительное взыскание компенсации морального вреда не требуется. Суд не согласился и обязал МССС также выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей.

Напомним, в конце февраля при строительстве коричневой линии метро погиб водитель экскаватора-погрузчика. Во время работы на него упал ковш.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру