Теплосеть перенаправила СРЗП к страховой из-за прорыва трубы в здании реготделения

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" несколько раз предлагала петербургскому отделению партии "Справедливая Россия — За правду" обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба после прорыва трубы с горячей водой в подвале здания на Серпуховской улице, где располагается партийный офис. Об этом компания сообщила ЗАКС.Ру 7 октября.

Как рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", ущерб был предположительно причинён из-за аварии на сетях компании 30 июля 2024 года. При этом на тот момент гражданская ответственность организации была застрахована в АО "СОГАЗ", о чём представители компании якобы уведомили партию.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" также подчеркнули, что сумма исковых требований (465 тысяч рублей) не превышает лимит ответственности страховщика (1 млн рублей). Несмотря на это, партия подала в суд иск к компании.

Заявление было принято к рассмотрению Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти, 25 сентября к делу было привлечено АО "СОГАЗ". В рамках судебного разбирательства "Теплосеть Санкт-Петербурга" вновь уведомила СРЗП о необходимости обратиться в страховую организацию, однако по состоянию на 7 октября партия этого не сделала.

Об иске регионального отделения СРЗП стало известно в начале октября. Как сообщили ЗАКС.Ру в партии, сначала около полугода в их офисе поднимался пар и была высокая влажность, что привело к образованию плесени. По этому поводу партия несколько раз обращалась к "Теплосети Санкт-Петербурга", но безрезультатно. Позднее справедливороссам пришлось самостоятельно проводить ремонт из-за прорыва трубы.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру