Справедливороссы судятся с Теплосетью из-за прорыва трубы в здании реготделения

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия - За правду" требует через суд взыскать с АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" компенсацию ущерба в размере 465 тысяч рублей. Поводом для иска стал прорыв трубы с горячей водой в подвале здания на Серпуховской улице, в котором располагается партийный офис. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области назначил предварительное заседание по делу на 19 ноября.

Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе партии, примерно полгода в некоторых помещениях партийного офиса поднимался пар и была высокая влажность - некоторые поверхности успели покрыться плесенью. Неоднократные обращения к представителям АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" результата не дали. Позже справедливороссам пришлось проводить ремонтные работы за собственный счет.

В документах Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, на которые обратило внимание Neva.Today, сумма исковых требований СРЗП составляет 465 тысяч рублей. Кроме того, партийцы требуют компенсировать расходы по уплате госпошлины в размере 28 тысяч рублей. В качестве третьих лиц к иску привлечены ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" и ООО "Современные инженерные системы".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру