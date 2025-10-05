Дело петербургской блогерши, которая сожгла паспорт на камеру, передали в суд

Полиция передала в Октябрьский районный суд материалы уголовного дела в отношении 24-летней Александры Мароти, обвиняемой в хулиганстве (ст. 213 УК) и надругательстве над государственной символикой (ст. 329 УК), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ее собираются судить за видео, на котором она поджигает свой паспорт. Мароти признала вину.

Как выяснил ЗАКС.Ру, дело передали судье еще 1 октября. Заседание, на котором ей изберут меру пресечения на время судебного следствия, состоится 13 октября. До этого он обвиняемая находилась в следственном изоляторе.

"Девушка, являясь администратором одного из каналов в мессенджере, сняла и опубликовала видеозапись, на которой сожгла свой паспорт, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении петербургского Главка.

Мароти задержали в середине июня. Об оперативных действиях тогда рассказывала начальник пресс-службы МВД Ирина Волк. Кроме того, правоохранительные органы рассказывали, что установили личность человека, который присутствовал при съемке видео. О его дальнейшей судьбе не сообщалось.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру