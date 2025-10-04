Суд арестовал водителя упавшего в Фонтанку Porsche

Дзержинский районный суд Петербурга 4 октября арестовал на два месяца Даниила Войнова, обвиняемого в нарушении правил движения, повлекшем смерть человека, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Автомобиль, которым управлял Войнов, пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в реку. Пассажирка погибла. Водитель вину признал.

В материалах, предоставленных суду, говорится, что Войнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Чайковского со скоростью порядка 60 км/ч. Позже выехал на бордюрный камень, совершил наезд на ограждение и "допустил падение автомобиля" в акваторию реки. От прохождения медицинского освидетельствования после инцидента он отказался.

Инцидент произошел утром пятницы. Обвинение Войнову предъявили накануне, 3 октября. Против ареста обвиняемый возражал. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 2 декабря. Как уточняет издание "Фонтанка", на заседание суда Войнов явился в гипсе и с курткой на голове.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру