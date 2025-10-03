Суд прекратил дело водителя Rolls-Royce о наезде на мотоциклиста

Красносельский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Сосорева о наезде на мотоциклиста и освободил его из-под стражи, сообщила 3 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сосорева обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Уголовное дело возбудили после ДТП, которое произошло 31 мая на Петергофском шоссе. Суд установил, что Сосорев, будучи за рулем Rolls-Royce, "проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям" и сбил мотоциклиста, после чего переехал его передним и задним колесами автомобиля. Мотоциклист получил тяжкий вред здоровью.

"Суд уголовное дело в отношении Сосорева прекратил в связи с примирением сторон. Сосорев освобожден из-под стражи в зале суда немедленно", — сообщила судебная пресс-служба.

В суде потерпевший заявил об отсутствии претензий к фигуранту. В связи с примирением сторон в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела.

Первоначально в отношении водителя возбудили уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) и о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Второе обвинение не устояло в прокуратуре. В СМИ сообщали, что после ДТП с машины якобы пытались снять номерные знаки. Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в связи с инцидентом предлагал лишать прав за сокрытие номеров, однако такая инициатива не нашла поддержки у МВД. Ведомство посчитало, что подобный вопрос и без того регулируется законодательством.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)