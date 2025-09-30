Экс-замначальника УМВД по Красносельскому району приговорили к 3,5 года колонии  

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Романа Паршина и экс-сотрудника отдела по исполнению административного законодательства Алексея Сапожникова, признанных виновными в превышении должностных полномочий (п. п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 30 сентября. Они помогли нелегальным торговцам алкоголем избежать наказания.

Как установил суд, в 2023 году сотрудники экономической полиции во время осмотра магазина "Продукты" по улице Адмирала Черокова изъяли крепкий алкоголь на общую сумму не менее 221 тысячи рублей из-за отсутствия лицензии на продажу спиртного. При этом магазин принадлежал двум коммерсантам, знакомым Паршину и Сапожникову.

В период с мая по октябрь 2023 года предприниматели вместе с сотрудниками полиции вступили в сговор. В его рамках Сапожников подделал протокол об изъятии в магазине пивных напитков, заменив им настоящий протокол осмотра места. После этого он сформировал административный протокол о нарушении правил продажи алкоголя (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ) для направления в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. В свою очередь, Паршин подписал сопроводительное письмо о передаче материала в суд. Благодаря этому двум коммерсантам удалось избежать уголовной ответственности.

Сапожников и Паршин были задержаны в декабре 2023 года. Тогда Паршина отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 286 УК) и фальсификации документов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК). Позднее им заменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На суде фигуранты свою вину частично признали и просили квалифицировать их действия только как превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В результате их приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Им также запретили занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет. Кроме того, Паршина лишили звания полковника полиции, а Сапожникова – майора полиции.

Напомним, в августе суд приговорил к 3 годам колонии бывшего сотрудника полиции по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, совершенном группой лиц (п.п. "а", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отношении его коллеги производство по уголовному делу было приостановлено в связи с отправкой на СВО.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру