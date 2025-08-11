Экс-полицейского приговорили к 3 годам колонии за избиение задержанных

Суд в Петербурге приговорил к 3 годам колонии бывшего сотрудника полиции по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, совершенном группой лиц (п.п. "а", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 11 августа. Его коллега отправился на СВО.

Как говорится в публикации, в ночь с 15 на 16 июля 2024 года двое сотрудников полиции Невского района, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, нанесли множественные удары руками и ногами двум мужчинам, доставленным в отдел на Рыбацком проспекте за совершение административного правонарушения. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Одного из бывших полицейских приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. В отношении второго экс-правоохранителя производство по уголовному делу было приостановлено в связи с его отправкой на СВО.

Напомним, полицейские были задержаны в августе 2024 года. В октябре того же года Следком передал дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербургский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290) и превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, бывший сотрудник МВД передавал данные об иностранцах из ведомственной базы в обмен на деньги.

фото: ЗАКС.Ру