СК завершил расследование по делу бывшего зампреда комтранса Рената Ягудина

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина, сообщили в пресс-службе ведомства 14 августа. Его будут судить за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) за содействие при заключении контрактов на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

"Злоумышленник, находясь в принадлежащем ему автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры, за принятие товара и его оплату", - сообщили в пресс-службе петербургского Следкома.

Момент передачи денежных средств правоохранительные органы наблюдали в октябре 2024 года. Тогда чиновник, заметив приближающихся сотрудников ФСБ, выбросил наличные в окно автомобиля и попытался скрыться, но безуспешно. При обыске у него дома силовики нашли около 30 млн рублей и дорогостоящие украшения. С октября Ягудин находится в следственном изоляторе.

Как уточнили в Следкоме, в скором времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу. Другой фигурант, который передавал деньги, уже привлечен к ответственности за посредничество во взяточничестве.

Ягудин работал в транспортном блоке с 2014 года. Перед назначением на должность заместителя председателя комитета по транспорту он возглавлял компанию "Организатор перевозок". До прихода в структуры Смольного он строил карьеру в прокуратуре.

