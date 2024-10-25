Суд арестовал бывшего зампреда комтранса Рената Ягудина

Смольнинский районный суд Петербурга 25 октября арестовал бывшего заместителя главы комитета по транспорту Рената Ягудина, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В СИЗО он проведет минимум почти два месяца, до 16 декабря. Приказ об увольнении Ягудина был подписан сегодня, до суда.

Сам чиновник и его адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В частности, отпустить его под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме, без слушателей.

Ягудина задержали 23 октября возле его автомобиля после того, как ему, как сообщили в Следкоме, через посредника передали 2,5 млн рублей. Эти деньги ему якобы могли достаться от представителей коммерческой структуры, которые хотели от чиновника содействия при заключении государственных контрактов на поставку объектов транспортной инфраструктуры.

"Увидев приближающихся к нему сотрудников регионального Управления ФСБ России, Ягудин Р.А. выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан", - говорилось в сообщении Следственного комитета.

Дома у чиновника нашли 30 млн наличными в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.

Ягудин начинал свою карьеру в органах прокуратуры. В транспортную отрасль он пришел в 2014 году, был руководителем "Организатора перевозок". Позже стал заместителем председателя комитета по транспорту.

Это уже второй чиновник Смольного, который стал фигурантом уголовного дела за месяц. В начале октября по подозрению в получении взятки задержали заместителя главы комитета по инвестициям Максима Шарипова. Также в конце сентября силовики прямо в кабинете задержали председателя комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру