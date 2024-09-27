Пенсия Чернейко началась с СИЗО

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Суд отправил в СИЗО бывшего главу комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко. В считаные часы после увольнения из Смольного он стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в мошенничестве при организации ярмарки вакансий в 2019 году. Рассказываем, из-за чего следователи пришли к чиновнику с 30-летним стажем.

Октябрьский районный суд Петербурга 27 сентября арестовал экс-главу комитета Смольного по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко. Он проведет в следственном изоляторе ближайшие 18 суток. Также суд решил заключить под стражу его супругу Татьяну Чернейко. Оба проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Поводом для уголовного дела стала ярмарка вакансий в 2019 году, а именно пропавшие 300 тысяч рублей из выделенных на закупку средств.

С момента ухода Чернейко со службы и первым разговором с представителями правоохранительных органов прошли считанные часы. Чиновник к тому моменту уже должен был собирать свои вещи. Незадолго до этого он рассказал журналистам, что покидает должность из-за возраста и ближайшее время собирается "отдохнуть". В феврале ему исполнилось 65 лет. На кадрах, опубликованных Главным следственным управлением СК по Петербургу запечатлен диалог обескураженного экс-сотрудника Смольного и представителя СК.

- Мошенничество, - говорит следователь.

- Я совершил? - интересуется Чернейко.

- В том числе.

Мошеннические действия, в которых подозревают бывшего главу комитета, по версии следствия, происходили осенью 2019 году. Якобы из городской казны могли быть похищены средства, выделенные на проведение ярмарки вакансий "Труд и занятость" в рамках госконтракта. Исполнителями стали подконтрольные Чернейко и его супруге организации, считают в СК.

"В результате этого по заключенному договору на сумму 473 тысячи рублей услуги были оказаны не в полном объеме, а денежные средства в сумме 300 тысяч рублей были переведены сотрудниками подконтрольных организаций на расчетный счет председателя Комитета по труду и занятости населения Чернейко Д.С.", - говорится в сообщении Следкома.

В ведомстве объявили, что решается вопрос о предъявлении обвинений бывшему чиновнику, а также об избрании ему меры пресечения. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Чернейко, судя по всему, выводами следователей не согласен. Силовики посетили, кроме кабинета Чернейко, также место его проживания.

- Я не понимаю, в чем суть предъявленного обвинения от слова совсем, - говорил Чернейко в кабинете у следователя.

На суде по избранию меры пресечения Чернейко так же заявил, что не причастен к исчезновению бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено еще летом.

Судя по данным, размещенным на портале госзакупок, спорный контракт на сумму 5,6 млн рублей был размещен 8 октября 2019 года подведомственным учреждением "Центр занятости населения Санкт-Петербурга". По данным "Фонтанки", злополучные 300 тысяч рублей "потерялись" при распределении между подрядчиками по контракту.

Долгожитель труда и занятости

Чернейко курирует вопросы труда и занятости населения с 1991 года. Тогда на должность главы в только созданный комитет его утвердил мэр Петербурга Анатолий Собчак. В 1995 году он вошел в состав правительства. В его карьере был перерыв в госслужбе - на некоторое время он ушел в преподавание. В комитет он вернулся в 2012 году, где проработал до вчерашнего дня.

Со своей супругой он познакомился на работе, пишет "Фонтанка". Он женился на сотруднице пресс-службы в начале нулевых. После этого Татьяна Чернейко работала в профильной среде комитета: ее деятельность была связана с карьерными форумами и ярмарками вакансий, одна из которых, судя по всему, и стала поводом для задержания четы Чернейко.

Согласно опубликованным декларациям, наибольший доход в семье председателя комитета был все же у супруги. Например, в 2021 году (более актуальных данных нет) она заработала 9,2 млн рублей, в то время как глава отчитался о доходе в 3,9 млн рублей. В предыдущие годы Татьяна Чернейко также зарабатывала больше, чем муж, но не с таким отрывом.

Комитет уволенных вчера

Случай с Чернейко повторяет сценарий задержаний еще двоих петербургских чиновников. Например, так же задержали бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова. Сперва губернатор Александр Беглов уволил его с должности, а на следующий день в декабре 2021 года Громову избирали меру пресечения из-за уголовного дела. Тоже за мошенничество, но в другом комитете - по информатизации и связи, который он когда-то возглавлял.

Немного отклонился от шаблона бывший глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин. Сперва глава города его уволил, однако на следующий день силовики задержать чиновника не смогли - он скрылся. Поиски продолжались около года и завершились в Москве. Ему вменяют другие эпизоды: взятки, служебный подлог, причинении ущерба и превышение полномочий.

Сейчас в отношении обоих, Громова и Ильина идет судебное следствие. Ущерб бюджету, который якобы причинил Чернейко, пока значительно уступает суммам, которые вменяют его бывшим коллегам.

текст и фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру