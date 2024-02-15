Суд отстранил адвоката экс-главы КИС Ивана Громова от дела - производство начнут заново

Судья Смольнинского районного суда Петербурга Ольга Матвеева 15 февраля удовлетворила ходатайство гособвинителя об отводе адвоката Анны Крикуненко, которая представляла интересы бывшего главы комитета информатизации и связи Ивана Громова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Дело начнут рассматривать заново.

Представитель прокуратуры обосновала отвод тем, что Крикуненко сопровождала на допрос советника директора СПб ИАЦ Юрия Захарова, выступающего в деле в качестве свидетеля обвинения еще на этапе следствия в 2020 году. Прокурор считает, что такие связи якобы могут нарушить интересы Ивана Громова. Сам экс-чиновник так не считает.

— У Громова есть признание своей вины. И точка. Оно вообще нивелирует все вопросы, связанные с тем, какие тут противоречия интересов в стороне обвинения, — рассказала ЗАКС.Ру Крикуненко.

Сам Громов обратился к судье с просьбой позволить Крикуненко участвовать в процессе в качестве общественного защитника, но судья заявила, что не допустит ее. Адвокат раздумывает над обжалованием ее отстранения от дела.

Теперь судебное разбирательство придется начать с начала. Процесс начался в августе 2023 года. За полгода успели провести около 15 судебных заседаний и допросить около десятка свидетелей. Всех придется слушать заново. Следующее заседание назначено на 14 марта.

Напомним, Ивана Громова и его брата Павла Громова, а также несколько бывших чиновников и работников коммерческих структур, судят за мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК) и легализации преступных средств (ст. 174.1 УК). По версии следователей, с 2012 по 2016 год Иван Громов, будучи главой комитета Смольного по информатизации и связи, в составе преступной группы якобы похитил из городского бюджета порядка 244 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру