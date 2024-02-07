Ильин и другие дела Василеостровского района

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте

Накануне стало известно о задержании в Москве бывшего главы Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина. Он скрывался от правоохранительных органов около года. За это время количество возбужденных в его отношении дел, по информации СМИ, выросло, а другие уголовные дела, связанные с экс-сотрудниками администрации Василеостровского района обросли подробностями.

Беглый экс-глава района

О задержании Ильина в Москве сообщила "Фонтанка". По данным издания, экс-чиновник скрывался в квартире знакомого. Уже 7 февраля Следком Петербурга заявил о предъявлении обвинения Ильину по подозрению в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Ильин стал главой администрации Василеостровского района с февраля 2019 года. Особых нареканий к его работе от правительства и губернатора слышно не было, но оказалось, что чиновник мог быть замешан в коррупции.

В начале декабря 2022 года в администрации Петербурга сообщили, что Ильин лишается должности, а его место займет генерал-лейтенант Михаил Соболев. До этого уже было известно об обысках в администрации Василеостровского района, но о претензиях к главе никто не сообщал. Правда уже через несколько дней после отставки Ильина его не смогли найти силовики, писала "Фонтанка".

По информации СМИ, его хотели увезти на допрос и ходатайствовать об аресте в рамках дела о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Однако дверь силовикам не открыли. "Фонтанка" писала, что бывший чиновник извлек сим-карту из телефона и скрылся, а пограничники утверждали, что он не выезжал из страны.

Найти Ильина в 2022 году так и не смогли, но Василеостровский районный суд заочно арестовал его на два месяца с момента задержания или экстрадиции. А ещё бывшего главу района объявили в розыск. Экс-чиновник пытался оспорить решение об аресте, но безуспешно. Правоохранители же пошли дальше - имущество Ильина и его родственников было арестовано судом: квартиры и машины.

Изначально было известно только про одно дело экс-чиновника. Объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на следствие сообщило, что Ильин будучи главой района в январе-августе 2022 года якобы высказал требование некоему У. (через посредника) о передаче ему 700 тысяч рублей ежемесячно. За это чиновник якобы обещал "общее покровительство, выраженное в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании администрации, а также подведомственных учреждениях". Всего Ильин, по версии следствия, получил не менее 5,6 млн рублей, уточняет пресс-служба судов.

За год, во время которого бывший чиновник был в розыске, стало известно ещё о двух возбужденных на него делах. "Фонтанка" сообщила, что Ильина подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге — внесении заведомо ложной информации в документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ). В первом случае причиной стал ремонт в коридоре и приемной экс-чиновника, который делала компания "Стройгарант". Руководитель фирмы рассказал СМИ, что работы велись без контракта, а затем заказчик выплатил часть денег тремя договорами, но при этом остался должен 14 миллионов рублей.

Другое дело возбудили из-за инцидента в ноябре 2021 года - руководитель районного отдела по строительству неудачно упал с лестницы и попал в больницу после празднования своего дня рождения в стенах администрации. По данным "Фонтанки", следствие считает, что Ильин издал приказ об учреждении комиссии по факту травмирования сотрудника, а подчиненных попросил оформить документы о якобы проведенной проверке. Это должно было убедить правоохранителей о проведении расследования в установленном порядке. Так Ильин якобы хотел уйти от ответственности за нарушение требований трудового законодательства, пишет "Фонтанка" со ссылкой на СК.

При этом, 7 февраля 2024 года Следком Петербурга заявил, что Ильину предъявлено обвинение только по одной статье - получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). В ведомстве подтвердили, что бывшего чиновника задержали накануне в Москве сотрудники ФСБ. В СК добавили, что Ильина подозревают в получении взятки за покровительство охранным предприятиям.

Контракты обернулись штрафом

На одном Ильине уголовные дела, связанные с администрацией Василеостровского района, не закончились. Как раз незадолго до его увольнения и исчезновения стало известно о деле по контрактам на охрану медучреждений. По версии следствия, чиновники администрации и одной из бюджетных медорганизаций вместе с работниками ООО "РЕЙДЕР-КСБ" обеспечивали заключение госконтрактов на обслуживание работы комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) в восьми поликлиниках, сообщили в пресс-службе судов. Там же рассказали, что общая сумма договоров составила более 3,8 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о превышении должностных полномочий группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Озвучивались имена четырех подозреваемых: начальник отдела закупок администрации Марина Калинина, начальник отдела закупок контрактной службы СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" Ангелина Ставецкая и руководители и учредители компании - Ирина Успенская и Андрей Шрейдер.

В ноябре 2022 года в районной администрации прошли обыски, на следующий день начались аресты. Сотрудницу администрации Калинину отправили в СИЗО. Аналогичная мера была у Ставецкой. Позже о продлении их мер пресечения или о передаче дел в их отношении в суд ничего не сообщалось. А Успенская и Шрейдер отправились под домашний арест.

Их дела вывели в отдельные производства и уже завершили - в марте 2023 года. Как сказано в решениях судов, Успенская и Шрейдер обвинялись по п.а ч.2 ст.165 УК РФ - совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Также в решениях со ссылкой на предварительное расследование сказано, что Успенская и Шрейдер заранее согласовали с заказчиками параметры максимальной цены закупок и технические задания в них. Затем "РЕЙДЕР-КСБ" подало свою заявку, завысив стоимость работ на 10%.

При этом, в документе сказано, что в действиях Успенской и Шрейдера нет признаков "хищения, поскольку их действия в интересах ООО "РЕЙДЕР-КСБ" не носили безвозмездный характер, а услуги, предусмотренные заключенными вышеописанным способом государственными контрактами, были фактически оказаны Исполнителем в полном объеме и приняты Заказчиками без претензий со стороны последних". В изложении обстоятельств дела в решении суда также упоминается "начальник отдела закупок контрактной службы СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3", не являющаяся участником группы лиц по предварительному сговору и участником преступления".

Адвокаты предпринимателей ходатайствовали о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и предлагали применить судебный штраф. Аргументируя свои предложения защитники заявили, что обвиняемые не судимы, возместили весь ущерб и участвуют в благотворительной деятельности. Например, Успенская давала деньги на покупку дополнительного обмундирования для Войск национальной гвардии России в рамках СВО.

Суд согласился назначить предпринимателям штрафы и прекратить уголовные дела. Шрейдер должен был заплатить 120 тысяч рублей, а Успенская - 100 тысяч рублей.

Примерно тогда же - в марте 2023 года - "Фонтанка" сообщила, что бывшего замглавы районной администрации Игоря Пономарёва обвинили в превышениях должностных полномочий и мошенничестве, связанном с контрактами на обеспечение социальных объектов района комплексными системами безопасности. На тот момент экс-чиновник уже был арестован, но по другому делу.

С клинингом дело нечисто

Ещё одно разбирательство администрации Василеостровского района - по госконтрактам на уборку бюджетных медучреждений. Спорные договоры стали заключать в начале декабря 2019 года, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Именно в тот год Игорь Пономарёв стал заместителем главы администрации Василеостровского района, отметила "Фонтанка".

По информации издания, примерно в это же время в районные поликлиники №4 и №5 на полставки устроилась Александра Максимова, у которой был и пропуск в администрацию. До появления Пономарёва медучреждения сами справлялись с уборкой, а затем стали отдавать это на аутсорс, пишет "Фонтанка".

Контракты заключали только с двумя организациями: ООО "Мирный-55" и ИП "Задорожный М.В.", сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Индивидуальный предприниматель Михаил Задорожный - гендиректор "Мирный-55". Общая сумма контрактов с компаниями составила не менее 77 млн рублей, рассказали в пресс-службе судов.

В УФАС по Петербургу заметили, что в конкурсах на уборку участвовали уже указанные организации и ещё ИП Спиридонова Александра Андреевна, ООО "Лентехпром", ООО "Первая газовая компания", ООО "Урсус", пишет "Фонтанка". По данным издания, учредитель "Уруса" - близкая родственница Задорожного, он сам - директор этой компании, а до этого ей руководила Спиридонова.

"Техническую документацию под аукционы составляла та же организация, что и некоторые заявки участников. Технические характеристики излагались в таком нестандартном формате, что компаниям со стороны заполнить эту часть заявки без ошибок — почти нереально. Документы разных предприятий из перечня подавались по одному и тому же адресу, почты-телефоны пересекались, использовались общие IP-адреса", - добавляет "Фонтанка".

По данным издания, проверку закупок проводили в УФАС и прокуратуре, а затем они передали материалы в СК. Там возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в составе организованной группы либо в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о превышении должностных полномочий по предварительному сговору (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба судов.

Осенью 2022 года начались задержания по этому делу. Сначала, 6 сентября, следком пришел за главой отдела здравоохранения районной администрации Никитой Тихоновым, сотрудницей поликлиники №4 Максимовой и предпринимателем Задорожным. Через три дня правоохранители задержали замглавы администрации Василеостровского района Пономарёва. Троих отправили под стражу. А вот про Тихонова ничего не сообщали.

Летом 2023 года задержали ещё одного предпринимателя, писала "Фонтанка". Имя бизнесмена не называлось.

В сентябре 2023 года в Василеостровский районный суд поступило дело, фигурантами в котором указаны Пономарёв, Задорожный, Максимова, Спиридонова и некий Алексей Колтышев. Перечень статей, который им вменяется, отличается от того, который ранее указывала пресс-служба судов. У Задорожного, Спиридоновой и Колтышева указаны п.а ч.2 ст.165 УК РФ - совершенное группой лиц по предварительному сговору причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Пономарёву вменяют нарушение ч.1 ст.285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, а Максимовой эту же статью и ещё ч.5 ст.33 УК РФ - пособничество. Суд вернул дело следствию из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями, указано в карточке дела.

При этом, в перечне привлекаемых лиц не указан Тихонов. Нет на сайте Василеостровского суда и данных о других каких-либо делах главы отдела. Данных о судьбе Тихонова в открытых источниках ЗАКС.Ру найти не удалось.

София Саттарова