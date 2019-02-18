Беглов назначил новых глав трех районов Петербурга

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов назначил новых глав трех районов: Василеостровского, Красносельского и Центрального, сообщили в Смольном.

Василеостровский и Красносельский районы возглавили выходцы из Фрунзенского района. Управлять первым будет Эдуард Ильин, бывший замглавы Фрунзенского района, а Красносельским – Олег Фадеенко, ранее работавший первым замглавый той же районной администрации.

Центральный район возглавил Максим Мейксин, который последние три дня был советником Беглова: на этот пост его назначили 15 февраля. До этого Мейксин был главой комитета по промышленной политике и инновациям.

Ильин, Фадеенко и Мейксин заняли места Юлии Киселевой, Виталия Черкашина и Андрея Хлуткова соответственно. Их Беглов отправил в отставку 15 февраля, вменив им плохую уборку снега в их районах. О том, как оценивают эти отставки политические деятели Петербурга, и почему они считают уборку снега не главным мотивом увольнения – в материале ЗАКС.Ру.

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