Отставки в Петербурге: Продолжение

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку трех глав районов города. Это руководители администраций Центрального района Андрей Хлутков, Красносельского района Виталий Черкашин и Василеостровского района Юлия Киселева. Причина – плохая уборка снега. Собеседники ЗАКС.Ру не уверены, что это главный мотив временного главы города, хотя наличие проблемы некачественной уборки снега никто не отрицает.

фото: gov.spb.ru

Накопился «снежный ком»

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов отправил в отставку ещё трех руководителей районных администраций. Отставки он принял после закрытого совещания по уборке снега 18 февраля. Беглов назвал основной причиной своего решения – многочисленные жалобы жителей на некачественную очистку города от осадков. Свои должности в пятницу покинули главы Василеостровского района Юлия Киселева, Красносельского района Виталий Черкашин и Центрального района Андрей Хлутков.

Меньше двух недель назад некачественной уборкой снега губернатор аргументировал и отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. В целом же волна отставок в правительстве продолжается с прошлого года: свои должности покинули шесть вице-губернаторов, пять руководителей комитетов и главы районов города. По информации источников ЗАКС.Ру, претендентами на отставку были и главы Калининского, Петроградского и Приморского районов.

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга и член фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев считает, что решение по отставкам принято справедливое. По его словам, у общества накопился негатив и претензии.

- Мы смотрим, по телевизору приводится цифры, что у одного пять тысяч жалоб, у другого – восемь, у третьего – десять. Ну, если так накопилось - они самые худшие. Вот сейчас другие главы районов зашевелятся как-то, - считает депутат.

У жителей Васильевского острова накопилось много претензий к местной администрации, заявила муниципальный депутат МО №7 Нэлли Вавилина. Самые «показательные», по ее мнению, незаконная торговля и захват 600 домов управляющими компаниями. Вопрос с незаконной торговлей, по словам Вавилиной, решить все же удалось. Жители района по всем проблемам искали поддержки у главы администрации, но не получали её, рассказала Вавилина. Она также напомнила про защиту улицы Репина.

- Туда съезжался весь город – защищать эту улицу. Проводили огромнейшие пресс-конференции прямо на улице, приезжали депутаты КРТИ и Албин, будучи ещё тогда (вице-губернатором – прим. ЗАКС.Ру), а главы района как будто нету. Она сидела тихо, она не высказывала позицию в поддержку жителей никогда. Вот в чем суть, - сказала активистка. – Единственное, за что ей спасибо – это за парк на Смоленке.

Киселева открыто выступала за создание парка, пояснила Вавилина. И сейчас жители района надеются, что новый глава продолжит работу в этом направлении.

Про Черкашина, бывшего руководителя другого района – Красносельского – положительно отозвался депутат от района Денис Четырбок.

- Взаимодействие, моё личное, с главой Красносельского района было на очень высоком уровне. Он большой профессионал, очень трудолюбивый человек. И мне работалось с Виталием Николаевичем комфортно, - рассказал ЗАКС.Ру парламентарий.

При этом, Четырбок не отрицает, что проблемы с уборкой снега в районе были. В частности, с внутриквартальными территориями, которые этой зимой чистили очень плохо.

Центральный «цирк»

Без проблем не обошлось и в Центральном районе. Соловьев отметил различия между отчетами перед жителями города глав Адмиралтейского и Центрального районов. В Адмиралтейском районе прийти на отчет могли все желающие, заявил депутат. При этом, в Центральный район никого не пускали, добавил он со ссылкой на информацию из СМИ. Смирнов считает, что власть должна работать с людьми, иначе народу такая власть не нужна.

О публичных слушаниях по отчету главы Центрального района перед жителями вспомнил и активист движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

- У меня есть убеждение по Центральному району, что это всё правильно. Тем более со вчерашним цирком, который был устроен главой района на публичных слушаниях по отчету перед жителями, куда ни один житель не попал, где был забит зал бюджетниками и были выставлены кордоны из полицейских, Росгвардии, дружинников, сотрудников администрации, чтобы не допустить людей нормальных, которые бы подняли проблемы, - заявил активист.

Он добавил, что в Центральном и Василеостровском районах снег действительно убирали плохо. Однако, отставки произошли по целому комплексу причин.

- По Центральному району это всё понятно. Мне понятно, потому что там и с ЖКХ всё плохо, там везде всё плохо. Насчет Красносельского района, я сейчас не могу понять, какие там были большие проблемы кроме уборки, что они не были решены. Насчет «Васьки» - там были замечания по незаконной торговле, тоже ЖХК очень страдает. Ряд проблем был, но, например, для меня тоже удивление, почему Цед не уволен? Почему Иванов не уволен? Это реальные районы, где нужны кадровые изменения. Вот Приморский и Кировский там просто народ плачет о том, чтобы была замена руководства, чтобы хоть что-то изменилось, - уверен Варански.

Уволить всех

За уборку снега можно уволить любого главу района, считает петербургский депутат Максим Резник. По его мнению, Василеостровский район убирали от снега не хуже, чем Адмиралтейский. Резник заявил, что отставки никакого отношения к этой проблеме не имеют.

- Это бутафорская политика кота Базилио и лисы Алисы наших, которые держат нас за Буратино. Я имею ввиду Беглова и Совершаеву. Они решают свои кадровые вопросы, но нам это продают так, будто они за уборку снега рассчитались, - считает парламентарий.

Уволить несколько подчиненных новому главе Центрального района предложил местный активист Ярослав Костров. Он уверен, что следующий назначенец «обязан уволить огромное количество разгильдяев».

- Например, своего подчиненного начальника отдела здравоохранения господина Беженара. Также новый глава района обязан будет уволить начальника отдела законности и правопорядка господина Синявина. Кто-то из них косячит с незаконной торговлей и гребет деньги лопатой, Кто-то косячит с увольнениями детских врачей и гребет деньги лопатой на подряде при ремонте помещения кабинета общего врача, - предполагает активист.

Продолжить череду отставок предложил ещё один депутат – представитель партии «Яблоко» Борис Вишневский.

- Я думаю, что Александру Дмитриевичу следует в отставку подать самому, потому что главную ответственность несёт он, - заявил «яблочник». - Ситуация с уборкой действительно плохая, но хуже всего она на тротуарах. Кто отвечает за уборку тротуаров? Комитет. А снимают глав районов. Я думаю, что это такая чисто пиаровская акция, чтобы найти козлов отпущения и на них свалить (ответственность – прим. ЗАКС.Ру).

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.