Экс-главе Василеостровского района продлили арест на полгода

Василеостровский районный суд Петербурга 23 августа продлил арест бывшему руководителю администрации Василеостровского района Эдуарду Ильину, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Экс-чиновник пробудет под стражей еще минимум полгода.

Его обвиняют по четырем статьям: о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), причинении имущественного ущерба с помощью обмана (ч. 2 ст. 165 УК), а также о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

По версии следствия, Ильин с января по август 2022 года якобы ежемесячно получал взятки от охранных фирм, в обмен на помощь при получении контрактов на охрану здания районной администрации. Общая сумма полученных денег может составлять 5,6 млн рублей. До этого он, как считают следователи, единолично, нарушив условия проведения аукциона, выбрал подрядчика для ремонта помещений администраций - чиновник якобы убедил гендиректора фирмы провести ремонт за свой счет, обещая расплатиться потом. Коммерсант так и не дождался 12 млн рублей, полагают в СК. Другой эпизод связан с несчастным случаем на производстве, в котором фигурировал подчиненный Ильина. Глава района, по версии следствия, мог ввести в заблуждение надзорные органы, оформив внутреннее расследование задним числом.

Ильин возглавлял районную администрацию до 10 декабря 2022 года. На следующий день после увольнения его попытались задержать силовики, но экс-чиновник к тому моменту уже скрылся. Он скрывался больше года. Задержали его в Москве в феврале 2024 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уголовных делах в отношении сотрудников администрации Василеостровского района.

текст и фото: Константин Леньков