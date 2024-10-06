Суд отправил в СИЗО до декабря зампреда комитета по инвестициям Петербурга

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для заместителя председателя комитета по инвестициям города Максима Шарипова, об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что правоохранители задержали Шарипова в пятницу, 4 октября, во время получения денег. Всего в конвертах было около 1,5 млн рублей, а остальные деньги силовики поменяли на муляж. В отношении зампреда возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В суде Шарипов заявил, что его подставили и свою вину он не признает. Защита просила для зампреда домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Максима Шарипова в СИЗО до 3 декабря 2024 года.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга