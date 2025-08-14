Горсуд начал рассматривать дело об убийстве петербургского активиста Иоффе

Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Синько, обвиняемого в убийстве петербургского политического активиста Виталия Иоффе, сообщила объединенная пресс-служба судов города 14 августа. Синько вменяют убийство с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Сторона защиты оставила его на усмотрение суда. Суд решил оставить Синько под стражей до 3 февраля 2026 года.

Кроме того, обвиняемый просил о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Суд назначил предварительное слушание для рассмотрения этого ходатайства.

Напомним, убийство активиста Иоффе произошло в ночь на 17 сентября 2024 года. По версии следствия, вечером 16 сентября активист распивал алкоголь вместе со знакомым ему Синько в квартире дома 61 по проспекту Науки. В какой-то момент между мужчинами мог произойти конфликт на почве личных приязненных отношений.

В результате Синько якобы взял нож и нанес Иоффе множество ударов в области головы, шеи, туловища и конечностей. После этого обвиняемый, как считает следствие, вышел из комнаты, но, полагая, что активист мог быть еще жив, вернулся и продолжил наносить удары по разным частям тела. В результате Иоффе умер от полученных травм.

Как отмечается в публикации пресс-службы судов, всего Виталию Иоффе нанесли не менее 131 удара ножом. Кроме того, у него были похищены принадлежавший ему мобильный телефон, джинсы, трусы, сумка, две зажигалки, открытая пачка сигарет, провод от зарядного устройства, четки и ремень на общую сумму свыше 5 тысяч рублей.

Как полагает следствие, обвиняемый пытался скрыться в Ленобласти, однако, находясь в такси, признался в преступлении водителю. Тот отвез Синько в отдел полиции, где обвиняемый написал явку с повинной. Синько был задержан 17 сентября. На следующий день, 18 сентября, его отправили под стражу. Как заявлял тогда Синько, причиной конфликта могло стать то, что Иоффе якобы пытался склонить его к сексуальной связи.

В начале августа Следком завершил расследование дела. Его материалы с обвинительным заключением были переданы в суд 4 августа.

Виталий Иоффе был активным участником различных политических акций, проходящих в Петербурге. Он также посещал суды по делам в отношении оппозиционеров и критиков российских властей. Ему было 53 года.

Сам Александр Синько также является активистом и представителем ЛГБТ*-сообщества.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга