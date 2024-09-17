В СК рассказали о задержании подозреваемого в убийстве активиста Иоффе

Петербургские следователи задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве политактивиста Виталия Иоффе на севере Петербурга, сообщили вечером 17 сентября в пресс-службе ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

По данным ведомства, фигурант в ходе конфликта нанес множественные удары ножом 53-летнему Иоффе. От полученных травм мужчина скончался. Это произошло в квартире у последнего на проспекте Науки 16 сентября. В сообщении СК сообщается, что подозреваемый пытался скрыться в Ленинградской области, однако позже он сам обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, а также избрании меры пресечения. Следствие будет просить суд заключить подозреваемого под стражу. Также проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. По статье об убийстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При явке с повинной наказание не может превышать двух третей от максимального срока, предусмотренного статьей.

Напомним, об убийстве Иоффе стало известно утром 17 сентября. В полицию сообщил ЛГБТ*-активист.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Константин Леньков / Кадр из видео СК