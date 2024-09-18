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Новости 15:37

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве политактивиста Виталия Иоффе

фото ЗакС политика Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве политактивиста Виталия Иоффе

Калининский районный суд Петербурга 18 сентября отправил в СИЗО на два месяца 20-летнего ЛГБТ*-активиста Александра Синько, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) политического активиста Виталия Иоффе, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Синько пробудет под стражей минимум до 16 ноября.

Согласно версии следствия, Синько в ночь на 17 сентября в квартире Иоффе нанес ему не менее 38 ударов ножом в голову, шею, грудь, живот, а также в область верхних конечностей. От полученных травм Иоффе скончался на месте. 

Сначала Синько предпринял попытку покинуть Петербург, однако оказавшись в Выборге, обратился в полицию и рассказал о случившемся. По данным издания "Фонтанка", участники происшествия вместе выпивали в тот вечер. По словам Синько, Иоффе якобы предпринял попытку склонить своего знакомого к сексуальной связи.

Напомним, о смерти Иоффе стало известно накануне, утром 17 сентября. Он был постоянным участником различных политических акций, которые проходили в городе. Также он посещал суды по делам в отношении оппозиционеров и критиков российских властей. Ему было 53 года. 

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Константин Леньков / Фото Объединенная пресс-служба судов


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