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Новости 4 августа 2025, 11:03

СК завершил расследование дела об убийстве петербургского активиста Иоффе

фото ЗакС политика СК завершил расследование дела об убийстве петербургского активиста Иоффе

Следственный отдел по Калининскому району завершил расследование уголовного дела об убийстве петербургского политического активиста Виталия Иоффе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 4 августа. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

По версии следствия, 16 сентября 2024 года обвиняемый Александр Синько мог распивать алкоголь вместе со своим знакомым Иоффе в квартире на проспекте Науки. Тогда, в ходе возникшего между мужчинами конфликта, Синько якобы нанес Иоффе удары ножом в области головы, туловища и конечностей. От полученных травм 53-летний активист скончался на месте.

После этого обвиняемый якобы похитил у Иоффе мобильный телефон и попытался скрыться в Ленобласти. Однако позднее, находясь в такси, Синько мог признаться в преступлении водителю, который отвез его в отдел полиции. Там обвиняемый написал явку с повинной.

Синько обвиняется в убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Как подчеркнули в пресс-службе Следкома, следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности Синько к преступлению. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, Синько был задержан 17 сентября. На следующий день, 18 сентября, его отправили под стражу. Как заявлял тогда Синько, причиной конфликта могло стать то, что Иоффе якобы пытался склонить его к сексуальной связи.

Виталий Иоффе был активным участником различных политических акций, проходящих в Петербурге. Он также посещал суды по делам в отношении оппозиционеров и критиков российских властей. Ему было 53 года.

Сам Александр Синько также является активистом и представителем ЛГБТ*-сообщества.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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