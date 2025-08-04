СК завершил расследование дела об убийстве петербургского активиста Иоффе

Следственный отдел по Калининскому району завершил расследование уголовного дела об убийстве петербургского политического активиста Виталия Иоффе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 4 августа. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

По версии следствия, 16 сентября 2024 года обвиняемый Александр Синько мог распивать алкоголь вместе со своим знакомым Иоффе в квартире на проспекте Науки. Тогда, в ходе возникшего между мужчинами конфликта, Синько якобы нанес Иоффе удары ножом в области головы, туловища и конечностей. От полученных травм 53-летний активист скончался на месте.

После этого обвиняемый якобы похитил у Иоффе мобильный телефон и попытался скрыться в Ленобласти. Однако позднее, находясь в такси, Синько мог признаться в преступлении водителю, который отвез его в отдел полиции. Там обвиняемый написал явку с повинной.

Синько обвиняется в убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Как подчеркнули в пресс-службе Следкома, следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности Синько к преступлению. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, Синько был задержан 17 сентября. На следующий день, 18 сентября, его отправили под стражу. Как заявлял тогда Синько, причиной конфликта могло стать то, что Иоффе якобы пытался склонить его к сексуальной связи.

Виталий Иоффе был активным участником различных политических акций, проходящих в Петербурге. Он также посещал суды по делам в отношении оппозиционеров и критиков российских властей. Ему было 53 года.

Сам Александр Синько также является активистом и представителем ЛГБТ*-сообщества.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру