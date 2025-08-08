СК завершил расследование дела о сливе данных сотрудником полиции

Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК России по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в сливе данных за деньги, сообщила 8 августа пресс-служба ведомства. Полицейскому вменяют получение взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290) и превышение должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность помощника оперативного дежурного дежурной части 59-го отдела полиции Выборгского района, в период с 1 июля по 25 августа 2024 года получал сведения об иностранцах из информационной базы МВД России. После этого он якобы передавал эту информацию гражданину одной из стран Центральной Азии в обмен на денежные средства. Как полагает следствие, полицейский мог получить порядка 400 тысяч рублей за свои незаконные действия.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что расследование дела в отношении взяткодателя также было завершено. Ему вменили дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Материалы этого дела с обвинительным заключением также были направлены в суд.

Напомним, обвинение в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) полицейскому было предъявлено в конце мая. Тогда следствие полагало, что за свои действия правоохранитель мог получить около 115 тысяч рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру