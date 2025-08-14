Петербургский суд запретил пять песен группы "Ленинград"

Василеостровский районный суд Петербурга признал запрещенной к распространению на территории России информацию, содержащуюся в пяти песнях музыкальной группы "Ленинград", обратила внимание "Фонтанка.ру" 13 августа. Речь идет о композициях "Кандидат", "Нетх...не", "Ч.П.Х.", "Оспа" и "Русские".

Соответствующий иск в суд подала прокуратура. До этого в надзорное ведомство с просьбой запретить эти песни обратилась сенатор Маргарита Павлова. Как говорится в материалах дела, жалобу на эти композиции сенатору направил неназванный гражданин.

В соответствии с экспертным заключением Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в указанных песнях содержатся признаки побуждения несовершеннолетних к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков, а также скрытые приемы воздействия на детскую психику. Суд с этими доводами согласился и решил включить ссылки с текстами и аудиозаписями песен в Единый реестр запрещенных сайтов.

Отметим, что соответствующее решение суд принял еще 8 октября 2024 года, однако обратили на него внимание лишь сейчас.

Напомним, в середине июля Городской суд Петербурга приступил к рассмотрению административного иска прокуратуры о признании экстремистской песни "Выключите гимн" группы "Порнофильмы". Заседание было назначено на 13 августа. Судя по карточке дела на сайте суда, рассмотрение дела было начато с начала, новое судебное заседание должно будет состояться 3 сентября.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру