Прокуратура потребовала в Горсуде признать экстремистской песню "Порнофильмов"

Городской суд Петербурга приступил к рассмотрению административного иска прокуратуры о признании экстремистской песни "Выключите гимн" группы "Порнофильмы", рассказала 14 июля в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Административными ответчиками по делу проходят участники музыкального коллектива Кирилл Муравьев и Александр Агафонов, а также солист Владимир Котляров*.

Судебное заседание по делу назначено на 13 августа. В своем иске прокуратура требует не только признать песню экстремистским материалом, но также направить ее на диске в Министерство юстиции для включения в федеральный список экстремистских материалов.

По версии прокуратуры, в песне содержатся психологические и лингвистические признаки призывов к насилию и совершению преступлений по мотивам политической и иной ненависти, в том числе в отношении органов госвласти и их представителей, уточнила Лебедева.

В мае стало известно о том, что судебные приставы приступили к взысканию с Котлярова* штрафа в размере 50 тысяч рублей, назначенного по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщалось, проживающий за границей музыкант самостоятельно не выплатил сумму назначенного взыскания.

*Минюст внес Владимира Котлярова в список иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру