С солиста "Порнофильмов" стали взыскивать штраф по статье о дискредитации армии

Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафа с вокалиста панк-группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 11 мая ТАСС со ссылкой на материалы из Тверского районного суда Москвы. Как сообщается, музыкант не уплатил в положенный срок штраф в размере 50 тысяч рублей.

В соответствии с поступившими материалами приставы открыли исполнительное производство и приступили к взысканию задолженности, отмечает ТАСС.

Как следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Котляров* был дважды оштрафован по статье о дискредитации армии. В первый раз это произошло 13 июня 2024 года из-за высказываний в интервью, выложенном на видеохостинге YouTube. Во второй раз исполнителя оштрафовали из-за видеозаписи, опубликованной в канале музыкальной группы. В обоих случаях решения суда были обжалованы. По первому из них Московский городской суд отклонил жалобу и оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Из картотеки судов следует, что постановление об исполнительном производстве по взысканию 50 тысяч рублей появилось на сайте 12 марта. Сам Котляров* проживает за границей. Сведения о рассмотрении апелляции на решение по второму делу на сайте судов отсутствуют.

*Минюст внес Владимира Котлярова в список иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру