Солиста "Порнофильмов" оштрафовали по протоколу о дискредитации армии

Фронтмену панк-группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* назначили максимально возможный штраф в рамках дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Тверской суд Москвы взыскал с него 50 тысяч рублей, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Проект "Сетевые свободы" уточняет, что протокол составили в связи с интервью, который музыкант дал еще в августе прошлого года телеканалу, объявленному в РФ нежелательной организацией.

Заведению "административки" предшествовала активность депутата Госдумы Андрея Альшевских, который попросил у компетентных органов проверить некоторые публичные заявления Котлярова*

*Минюст внес Владимира Котлярова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру