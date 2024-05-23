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Новости 13:10

На фронтмена "Порнофильмов" составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На фронтмена "Порнофильмов" составили протокол о дискредитации армии

Солист и автор песен панк-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров* попал в административное дело. На него составили протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), на что обратила внимание "Медиазона"**. Документ будет рассмотрен Тверским судом Москвы, который зарегистрировал протокол в четверг 23 мая.

В начале весны в публичных высказываниях Котлярова* признаки дискредитации армии обнаружило МВД. Теперь ему грозит штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей. Проверку слов Котлярова* "заказал" депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Некоторые песни "Порнофильмов" внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Группа находится за пределами РФ.

*Минюст внес Владимира Котлярова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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