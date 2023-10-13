РКН внес в список запрещенных страницы сайтов с текстом песни группы "Порнофильмы"

В России ограничили доступ к страницам сайтов, где был опубликован текст и аккорды песни "Это пройдет" группы "Порнофильмы", об этом 13 октября пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

"В Единый реестр запрещенной информации были внесены сразу несколько ссылок на страницы сайтов, где был опубликован текст и аккорды песни "Это пройдет" группы "Порнофильмы", – сообщает сервис РКН.

На данный момент ТАСС обратился в Роскомнадзор за комментарием о причинах блокировки сайтов с песней.

Напомним, что 8 сентября солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров* появился в перечне иностранных агентов.

*Минюст внес Владимира Котлярова в список иноагентов

Фото: rkn.gov.ru