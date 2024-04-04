МВД усмотрело признаки дискредитации армии в высказываниях вокалиста "Порнофильмов"

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Москве усмотрел признаки дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в высказываниях вокалиста панк-группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, сообщили в полиции депутату Госдумы Андрею Альшевских ("Единая Россия"). Ответом ведомства на свой запрос парламентарий поделился 4 апреля в своем Telegram-канале.

Согласно документу, материал проверки в отношении музыканта был направлен 26 марта в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы "для принятия решения в соответствии с законодательством". Сама проверка касалась заявлений Котлярова* в выложенной на YouTube видеозаписи.

Полученный ответ удовлетворил депутата. "Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову* приготовиться", — прокомментировал он содержание документа.

Санкции по статье о дискредитации армии предусматривают для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В октябре прошлого года РКН внес в список запрещенных страницы с текстом песни "Порнофильмов".

*Минюст внес Владимира Котлярова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру