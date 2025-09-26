Суд арестовал на два месяца обвиняемого во взрыве в отделении "Почты России"

Невский районный суд отправил в СИЗО Газинура Шамсиева по обвинению в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за взрыва в отделении "Почты России" на проспекте Обуховской Обороны, сообщила 26 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мера избрана до 24 ноября.

По версии следствия, не позднее 20:00 среды, 24 сентября, Шамсиев отправил посылку с тубусом, в котором находилось неустановленное взрывчатое вещество. Сделал он это будто бы "для совершения взрыва, с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений", передает судебная пресс-служба.

В результате в отделении почты прогремел взрыв, который сочли устрашающим население и создающим опасность гибели человека и причинения значительного имущественного ущерба.

Шамсиев был задержан 25 сентября, в этот же день ему предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало о его аресте. Сам он в суде просил избрать меру, не связанную с заключением под стражу.

О взрыве в почтовом отделении стало известно вечером в среду. В ГУ МЧС сообщали о "хлопке", произошедшем в посылке. По информации ведомства, из отделения вышли 10 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга