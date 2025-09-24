В отделении почты на проспекте Обуховской Обороны произошел "хлопок"

Вечером 24 сентября в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе произошел "хлопок" в одной из посылок, сообщает агентство ТАСС. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Сотрудники почты покинули помещение до прибытия экстренных служб. Всего эвакуировано 10 человек.

"В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуированы 10 человек (сотрудники почты вышли до прибытия)", - сказали в пресс-службе", - цитирует агентство заявление пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

При этом в пресс-службе "Почты России" не подтверждают информацию о взрыве. В организации заявили, что в одной из посылок произошло задымление. Все отправления целы, а сотрудники отделения оказывают содействие силовикам.

Первые сообщения о происшествии начали появляться в городских СМИ около 19:00. "Фонтанка" опубликовала видео, снятое возле места происшествия. На кадрах запечатлены машины экстренных служб: скорой помощи, МЧС и правоохранительные органы. По данным журналистов, обстановка возле отделения почты спокойная.

Константин Леньков