Красногвардейский район первым в Петербурге завел канал в MAX

У администрации Красногвардейского района появился собственный канал в национальном мессенджере MAX, убедился корреспондент ЗАКС.Ру. Это первая районная администрация в Петербурге, у которой появился свой профиль на этой площадке. Сейчас на страницу Красногвардейского района подписаны менее двух десятков человек.

Канал создан 19 сентября. Единственная публикация в нем размещена 23 сентября - это анонс прямого эфира с главой района Андреем Хортом. Другие районы Петербурга, судя по результатам поиска, еще не смогли получить доступ к сервису. Сейчас создать публичный канал в мессенджере могут лишь некоторые пользователи.

В конце августа каналами в MAX обзавелись губернатор Александр Беглов и правительство Петербурга. Смольный намерен интегрировать с мессенджером городские сервисы. Уже сейчас для пользователей доступна служба экстренных вызовов 112. Также чиновники объявили о создании чат-бота "Госуслуги Санкт-Петербурга" и чат-бота "МФЦ Санкт-Петербурга".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру