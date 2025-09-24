ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 24 сентября 2025, 19:57

Красногвардейский район первым в Петербурге завел канал в MAX

У администрации Красногвардейского района появился собственный канал в национальном мессенджере MAX, убедился корреспондент ЗАКС.Ру. Это первая районная администрация в Петербурге, у которой появился свой профиль на этой площадке. Сейчас на страницу Красногвардейского района подписаны менее двух десятков человек. 

Канал создан 19 сентября. Единственная публикация в нем размещена 23 сентября - это анонс прямого эфира с главой района Андреем Хортом. Другие районы Петербурга, судя по результатам поиска, еще не смогли получить доступ к сервису. Сейчас создать публичный канал в мессенджере могут лишь некоторые пользователи. 

В конце августа каналами в MAX обзавелись губернатор Александр Беглов и правительство Петербурга. Смольный намерен интегрировать с мессенджером городские сервисы. Уже сейчас для пользователей доступна служба экстренных вызовов 112. Также чиновники объявили о создании чат-бота "Госуслуги Санкт-Петербурга" и чат-бота "МФЦ Санкт-Петербурга". 

