Смольный запустил чат-боты Госуслуг и МФЦ в мессенджере MAX

Комитет по информатизации и связи Петербурга запустил чат-бот "Госуслуги Санкт-Петербурга" и чат-бот "МФЦ Санкт-Петербурга" в национальном мессенджере MAX, сообщила пресс-служба Смольного 23 сентября.

"Петербуржцы могут быть уверены в надежности и безопасности новых цифровых помощников — они спроектированы российскими специалистами с использованием отечественных технологий и официальных городских данных. Мы будем непрерывно развивать функционал чат-ботов, ориентируясь на обратную связь от пользователей, продолжим формировать по-настоящему комфортную цифровую среду", - заявила председатель комитета Юлия Смирнова.

Она также подчеркнула, что Петербург стал одним из первых регионов в России, который добавил государственные онлайн-сервисы в мессенджере MAX. При помощи нового чат-бота "Госуслуги Санкт-Петербурга" жители города смогут задать вопросы, касающиеся льгот, замены и получения документов, работы участковых, способа связи с городскими службами и ведомствами и ряда других тем.

Чат-бот "МФЦ Санкт-Петербурга" позволит найти ближайшее отделение, узнать о доступных услугах и проверить статус заявления. Также при помощи сервиса можно записаться на приём или отменить его.

Напомним, одним из первых петербургских сервисов, которые были интегрированы с национальным мессенджером MAX, стали городская служба экстренных вызовов 112 и информационно-справочная служба 122. Позднее к ним также добавились служба 004, организующая взаимодействие с сервисами ЖКХ, и служба 117, информирующая о службе в ВС РФ по контракту.

В конце августа свой канал в MAX создало правительство Петербурга. Тогда же публичный канал появился и у губернатора города Александра Беглова.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру