Беглов: Городская служба 112 станет доступна в мессенджере MAX

Городская служба экстренных вызовов 112 и информационно-справочная служба 122 собираются интегрировать с мессенджером MAX, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 23 июля. Сейчас эта процесс находится на стадии пилотного проекта. По словам главы города, Петербург стал первым регионом, который решился на такой шаг.

"Сегодня мы продолжаем развивать высокотехнологичные услуги. Интеграция Службы 112 с мессенджером МАХ – важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев в городскими сервисами. Этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей нашего города и всей России", - приводит слова губернатора Беглова пресс-служба Смольного.

Как утверждают в администрации города, развивать городские сервисы собираются по двум направлениям: по созданию чат-ботов и размещению мини-приложений. Также в Смольном заявили, что городские власти выступили с инициативой о размещении в мессенджере MAX кнопки экстренного вызова, которая действовала бы в любом регионе.

Ранее на этой неделе положительно об отечественном мессенджере отзывался вице-губернатор Борис Пиотровский, который заявил, что перевел в MAX общение с коллегами из правительства Петербурга. Также свой аккаунт в MAX завел председатель Заксобрания Александр Бельский.

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о "национальном мессенджере", которым и станет MAX. Разработкой приложения занимается VK.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру