"Мне все нравится": Бельский зарегистрировался в MAX

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский зарегистрировался в мессенджере MAX. Корреспондент ЗАКС.Ру попросил спикера городского парламента поделиться впечатлениями о новой площадке. Бельский рассказал, что его все устраивает, однако он ждет появления новостных каналов.

"Мне все нравится. Не хватает пока новостных каналов - ну это временно. Вот RT уже запустило, а так все вроде удобно", - сообщил спикер корреспонденту ЗАКС.Ру.

Отметим, также свои аккаунты в MAX завели депутаты Роман Кононенко, Андрей Алескеров и Борис Зверев, а также депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Михаил Романов.

Мессенджер MAX позиционируется как отечественная площадка. По состоянию на 9 июля в нем зарегистрировалось более 2 млн пользователей. Пока функционал приложения ограничен. В нем есть возможность лишь переписываться с собеседником из списка контактов. Также в тестовом режиме работают несколько каналов. Первыми стали известные блогеры и крупнейшие российские СМИ.

На фоне активной маркетинговой кампании отечественного мессенджера появляются слухи о возможной блокировке иностранных решений, вроде Telegram. Депутат Госдумы и один из идеологов создания отечественного мессенджера Сергей Боярский, который возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что предпосылок для блокировки других мессенджеров на сегодняшний день нет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру